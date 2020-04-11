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مهمة خاصة | طائفة تنشر الكورونا

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"شنشيونجي" طائفة دينية لها طرقها السرية والخاصة في استقطاب المنتسبين الجدد في كوريا الجنوبية والعالم. في المقابل، أعداؤها كثر !
اعتذر رئيسها علنا عن دور أتباعه في نشر فيروس الكورونا.
ما هي هذه الطائفة؟ من هم أتباعها؟ وكيف تتم استمالتهم؟ هل كانوا وراء نشر فيروس كورونا في كوريا الجنوبية؟ ما هي مجريات التحقيقات ولماذا تم إخفاء أسماء الأعضاء المنتسبين اليها؟
فريق مهمة خاصة التقى سرا بأعضاء سابقين لهذه الطائفة وسجل اعترافاتهم.

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