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مهمة خاصة |مسنو إيطاليا .. فاتورة كورونا الأغلى

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حصد فيروس كوفيد 19 أرواح المسنين بالآلاف، حتى بالمفاضلة الإجبارية بين إنسان وآخر . فأحدث كارثة إنسانية غير مسبوقة، وكأن الوباء صب جام غضبه على إيطاليا، يحصد أرواح من هم فوق السبعين عاما. فإيطاليا ربع سكانها، الستين مليون نسمة، هم فوق سن السبعين. إنه منطق الحرب والكوارث، اضطر إليه بعض الأطباء. فالبلاد في حال حرب حقيقية مع فيروس أصبح أسوأ وباء عالمي منذ وباء متلازمة الإلتهاب التنفسي الحاد سارس. ووجه المأساة في إيطاليا أن مئات المتوفين من كبار السن دفنوا أحيانا من دون أن يعرف أحد من أهلهم مقابرهم، أو حتى من دون أن يودعوهم.

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