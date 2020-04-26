مهمة خاصة | كورونا.. طب الحروب في إسبانيا

اجتاح فيروس كورونا إسبانيا بقوة وكانت الإصابات في الفيروس شديدة في المدن الكبرى، مثل العاصمة مدريد، وبرشلونة حيث تضاعفت فيها الخدمات الطبية الآن 8 مرات مقارنة بالخدمات المعتادة. من المذهل إدراك حجم العناية التي يتطلبها المريض عند وصوله، وإن الانسان يمكن أن يفقد عزيزا عليه خلال دقائق. إنها تلك اللحظات المؤرقة التي يتعين فيها تحديد الأولويات بشدة. ينبغي أن يكون الطبيب واضحاً تماماً. نقص الأسّرة والمعدات الطبية رفعت نسبة الوفيات وأوجبت اعلان حال الحرب ضد عدو غير مرئي، لايرحم أحدا صغيرا كان أو كبيرا . لذا توجب على السلطات استخدام مصطلح "طب الحروب" لمواجهة كورونا. توفي الكثير من الناس في بيوتهم ولم يحظ المقيمون في دور رعاية المسنين بالدعم الكافي حقاً من التجهيزات الوقائية،كانوا يفتقرون إلى كل شيء. مات العشرات منهم وبطريقة مأساوية. تضرر الأطفال أيضاً جراء هذا الوضع. وما يقوله الجميع هنا بأنه ما من أحد يستحق مثل هذه النهاية.

فريق مهمة خاصة تقصّى عن أسباب تزايد أعداد المتوفين بكورونا في أسبانيا ولماذا هذا التضارب مع الأرقام التي تنشرها الجهات الحكومية؟