مهمة خاصة | اعترافات حصرية حصلت عليها العربية لمرتزقة سوريين في ليبيا آخر تحديث: الجمعة 29 رمضان 1441 هـ - 22 مايو 2020 KSA 18:59 - GMT 15:59 تارخ النشر: الجمعة 29 رمضان 1441 هـ - 22 مايو 2020 KSA 18:56 - GMT 15:56 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك مهمة خاصة | اعترافات حصرية حصلت عليها العربية لمرتزقة سوريين في ليبيا PDF اطبع حجم الخط العربية تجري مقابلات حصرية مع مرتزقة سوريين في ليبيا.. وأسرار عمليات التجنيد والتمويل ودور مخابرات أنقرة والدوحة إقرأ أيضاً مهمة خاصة | كورونا.. طب الحروب في إسبانيا 16:57 GMT إقرأ أيضاً مهمة خاصة | قرداش .. مفاوض داعش 16:01 GMT