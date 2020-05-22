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مهمة خاصة | اعترافات حصرية حصلت عليها العربية لمرتزقة سوريين في ليبيا

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العربية تجري مقابلات حصرية مع مرتزقة سوريين في ليبيا.. وأسرار عمليات التجنيد والتمويل ودور مخابرات أنقرة والدوحة

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