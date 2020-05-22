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مهمة خاصة | قرداش .. مفاوض داعش

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عبد الناصر قرداش هو من أبرز قادةِ الجماعاتِ المسلحة في العراق. حمل السلاحَ في العام 2007 وكان قريباً من أبي عمر البغدادي ثم أصبح قريباً جداً من زعيم ِ تنظيمِ "داعش" أبو بكر البغدادي الذي قُتل بعملية نفّذتها القواتِ الأمريكية على مخبئه في محافظة إدلب في سوريا العام الفائت.عبد الناصر قرداش على معرفة بخليفةِ التنظيم ِ الجديد الإرهابي عبدالله قرداش. كيف انتمى عبد الناصر الى "داعش" وكيف أصبح رئيسَ لجنةِ المفاوضات فيها ولماذا توترت العلاقةُ بينه وبين زعيم ِ التنظيم ولماذا وصف أبو بكر البغدادي بأنّه غيرُ عادل؟ أسرار تُروى لأولِ مرة في "مهمة خاصة" هذا الأسبوع.

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