مهمة خاصة | سجناء الإرهاب في المغرب

في سابقة فريدة في المغرب، دخلت كاميرا قناة "العربية" الى ثلاثة سجون، في ثلاث مدن . تنقلت الكاميرا خلف القضبان، والتقت محكومين بجرائم إرهابية، إلا أنهم تابوا عن أفعالهم وشاركوا، طوعاً، في برنامج للمصالحة.

في الحلقة شهادات لمحكومين، أبدوا رغبتهم في العودة إلى حياتهم الطبيعية والاندماج في المجتمع من جديد، لا بل تحوّلوا الى محاضرين داخل السجون، يقدمون تجربتهم لتنبيه باقي السجناء إلى خطورة الالتحاق بتنظيمات إرهابية مثل "داعش" وأخواتها.

من بين المُتحدثين، فتيات قاصرات، جذبتهن المغامرة إلى "دولة داعش"، ليستفقن لاحقا على كذب شعاراتها،ولكن بعدما دفعن ثمنا باهظا.

