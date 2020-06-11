مهمة خاصة | الحرب السيبرانية

تطوّرت في الأعوام العشرة الفائتة أساليب الهجمات السيبرانية، فعمليات القرصنة الإلكترونية كانت تهدف بداية الى اختراق بيانات المصارف من أجل الاحتيال على عملائها وجني المال عن طريق الغش. لكنَّ الأمر تطور لتصبح الهجمات الالكترونية سلاحا تستخدمه منظمات إرهابية. ماهي مُقوّمات هذه الحرب وماهي أهدافها ومن هم ضحاياها؟ ولماذا تعتبرها أجهزة الاستخبارات العالمية تهديداً حقيقيا؟ لماذا تلجأ إليها الدول والشركات العالمية في بعض الأحيان؟ كيف تتم عمليات القرصنة؟ وهل ستنتقل الحروب بين الدول من الميادين الى مواقع افتراضية؟

تجدون إجابات عن هذه الأسئلة وغيرها في حلقة "مهمة خاصة" لهذا الأسبوع.

