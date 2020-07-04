مهمة خاصة | العائدون من ليبيا

بعدما قتل تنظيم "داعش" عددا من العمّال المصريين في ليبيا، يُعاني هؤلاء العمال اليوم

من بطش عناصر حكومة الوفاق والمرتزقة السوريين الموالين لها. أعمال الخطف والسجن والتعذيب والتهديد طاولت عددا كبيرا منهم. لماذا تعاملت معهم حكومة الوفاق بهذه الشكل وهل استخدمت الميليشيات الموالية لها كأداة للضغط على مصر في ظل الصراع الحالي.

فريق مهمة خاصة زار قرى مصرية واستمع إلى شهادات حيّة عن تجارب خطف وتعذيب تعرّض لها عمال مصريون في ليبيا، وكيف تم تحرير البعض منهم لقاء فديات. وفي الحلقة شهادات لعائلات العمال الأقباط الذين ذبجهم عناصر "داعش" في ليبيا قبل أعوام، وصوّر هذه الجريمة ووزعها عبر مواقع التواصل.

