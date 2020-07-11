مهمة خاصة | العنف الأسري في ظل كورونا

لطالما أرّق العنف الأسري المجتمعات وألقى بظلاله الثقيلة على النساء والأطفال.. وجاءت جائحة كورنا وما فرضته من سياسة الحجر المنزلي والصحي لتزيد من المعاناة وتمنح المصطادين في الماء العكر فرصة لترويع ضحاياهم. ازدياد العنف الأسري ضد الزوجة والأبناء والآباء أحياناً، جعل الأمم المتحدة تتحرّك بسرعة لمواجهته. كشف تقرير صادر عن الأمم المتحدة أن نحو 243 مليون امرأة وفتاة تعرضن لشكل من أشكال العنف الأسري أوالتحرّش الجنسي أو سوء المعاملة خلال الإثني عشر شهرا فائتاً، ولم يكن العالم العربي بعيدا عن هذه الممارسات.

فريق مهمة خاصة تقصّى عن أسباب هذه الظاهرة ودوافعها من خلال ضحايا وخبراء وجمعيات أهلية ونسائية في تونس والعراق ولبنان

