مهمة خاصة | جرائم الميراث

جرائم مروعة وصلت إلى حد القتل والتنكيل بالجثث، سببها خلافات عائلية تتعلّق بالميراث. أخ يقتل شقيقه و زوج يقتل شريكة حياته للاستحواذ على إرث. ولتحقيق غايته، يعمد الجاني أحياناً إلى تزوير وثائق رسمية، كإستصدار شهادة وفاة لوريث آخر من أجل استبعاده من التركة. 70% من المشاكل العائلية سببها نزاعات إرثية، البعض منها ينتهي بسفك الدماء فيعمد القضاء إلى الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة المتنازع عليها، لأن القاتل لا يرث شيئا من مورّثه إن قتله. غالباً ما تُولّد هذه الجرائم نزعات انتقامية لدى أسرة الضحيّة من الجاني أو أسرته.

فريق "مهمة خاصة" التقى أسر جناة وضحايا وحاور رجال قانون لمعرفة أسباب ودوافع هذه الجرائم وسبل الحدّ منها.

