مهمة خاصة | جرائم العالم الافتراضي

ساعات طويلة يقضونها داخل غرفهم على الإنترنت، والأهل مطمئنين أنهم في أمان من مخاطر الشارع والعالم الخارجي، و لكن في حقيقة الأمر أنهم يتعرضون لمخاطر أكبر في عالمهم الإفتراضي الذي يقضون فيه معظم يومهم مع أصدقاء يعرفونهم أو آخرين مزيفين. فمع تسارع وتيرة التطور التقني في العالم، ودخول المجتمعات عصر التواصل الرقمي وغزو مواقع التواصل الاجتماعي حياة الافراد، ظهرت في الآونة الأخيرة جرائم تحمل نمطا جديدا، إضافة إلى سهولة التخفي خلف جدران الوهم والأسماء والصور المستعارة .

مخاطر هذا العالم الذي يعيش فيه أغلب المراهقين بدأت تظهر آثاره عليهم، ليس فقط بما يتعلق بالإبتزاز والتهديد والتنمر، وإنما أيضا آثاره النفسية الخطيرة، كالتوتر والقلق، وفقدان الثقة بالنفس و الإكتئاب والعزلة التي تؤدي أحيانا إلى فقدان الرغبة في الحياة وصولا إلى الانتحار.

فريق مهمة تقصّى عن جرائم العالم الافتراضي وكيف يقع المراهقون في شراك المحتالين.

