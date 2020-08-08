مهمة خاصة | هفرين خلف.. خيوط الجريمة

قُتلت هفرين خلف الناشطة السياسية السورية الكردية بكمين نصب لها على الطريق الدولية M4 وهي في طريقها إلى الرقّة، وقُتل معها سائقها وأحد مساعديها. تم ايقاف السيارتين المرافقتين لها واعتقال من فيهما، أما سيارة هفرين فرفضت التوقف، وخلال محاولتها الفرار، أمطر المسلحون سيارتها بوابل من الرصاص ما أدى إلى انحرافها عن الطريق، ومصرعها هي ومن معها . يُشتبه بالوقوف وراء الاغتيال فصيل "أحرار الشرقية" التابع إلى ما يُسمّى بـ "الجيش الوطني السوري" المدعوم من تركيا.

فريق "مهمة خاصة" تقصّى عن أسباب مقتلها وعن الدور الذي لعبته تركيا في التخطيط لاغتيالها من خلال مقابلات حصرية مع مُشتبه بهم بقتلها، ومع أول شخص وصل إليها بعد مقتلها، ومع والدة هفرين التي سافرت إلى بلدان أوروبية عدة لجمع الإدلة على الجريمة من أجل محاكمة الجناة أمام محاكم دولية.

