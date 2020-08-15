مهمة خاصة |السجينات الإيرانيات

إذا كنت ترغب في إحداث تغيير إيجابي في العالم، فعليك أن تدفع الثمن“.. ربما تسمع هذه الكلمات من سجين سياسي، فهو في النهاية رجل، ربما تمكنه رجولته من المثابرة لتحمّل غياهب السجن، أمّا أن تكون هذه الكلمات قد جاءت على لسان سجينات سياسيات إيرانيات، تغلب عليهن ضعف القوّة لطبيعتهن الأنثوية، فإن قصههنّ ستكون غاية في الأهمية، خصوصا عندما لديهن قوة المثابرة والجلد في تحمّل معاناة سجن إيفين الإيراني.

فريق مهمة خاصة تقصّى عنهن في كندا وسمع شهاداتهن المؤلمة في غياهب سجون نظام الملالي وكيف تعرّضن للتعذيب والاغتصاب ثمّة من اُعدم بعد محاكمات صورية.

