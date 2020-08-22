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مهمة خاصة | تجارة التماسيح في مصر

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في مدينة أسوان، وداخل البيوت النوبية في قرية غرب سهيل، تنتشر تجارة غريبة وخطرة، حيث اعتاد أهل القرية تربية التماسيح عبر اصطيادها أو جمع بيضها من بحيرة ناصر "السد العالي". الرقابة الصارمة من قبل السلطات لم تقضي بعد على هذه التجارة المحظورة.
تزايد الطلب على التماسيح لاستخدامه في العروض السياحية، رفع سعره. على الرغم من غرابة هذه التجارة تجني منها بعض الدول أموالا وافرة ويستفيد منها الكثير من تجّار الحيوانات المفترسة.
فريق مهمة خاصة تقصّى عن هذه التجارة، وكيف تتم عمليات صيد التماسيح في بحيرة ناصر؟ وكيف يتمّ بيع جلود التماسيح وصغارها في شكل غير قانوني؟

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