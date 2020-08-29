مهمة خاصة |التبغ في غزة

تمنع حركة حماس زراعة وتجارة التبغ وتحرمه في غزة وتضفي على الأمر صبغة دينية متشددة أحيانا لكنها تديره من الباطن وتغضّ الطرف عن زراعته بسبب الظروف الأقتصادية المنهارة في القطاع وتفرض على المزارعين ضرائب مرتفعة وغرامات وعقوبات قد تصل إلى السجن.

يعود تاريخ زراعة التبغ في غزة إلى 100 عام، لكنها تلاشت بعد احتلال إسرائيل لقطاع غزة وزيادة زراعة المحاصيل الزراعية وازدياد عمليات تهريب المخدرات والبضائع على إختلاف أنواعها.

900 دونما مساحة الأرض التي يحتلها التبغ في غزة والتي باتت تُنتج نحو 200 مليون سيجارة من الدخان العربي.

فريق مهمة خاصة تقصّى عن أسباب زراعة التبغ في غزة وكيف أسهم الحصار الإسرائيلي المفروض على المنتجات الفلسطينية في انتشاره.

