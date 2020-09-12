مهمة خاصة | استيطان الفضاء

بحثا عن حياةٍ جديدةٍ في الفضاء .. ينطلقُ رجلان ليضعا الخطوة الأولى من اجل إنشاء مستعمرةٍ بشريةٍ على سطح القمر ..

هذه هي أولُ تجربةِ اطلاقٍ لحسابِ شركةِ سبايس إكس الخاصة في يونيو 2020.

وتُعدُ التجربة جزءا من برنامجٍ يهدفُ إلى الوصول إلى الكوكب الفضيّ بحلولِ العامِ ألفين وأربعةٍ وعشرين. تكمُنُ أهميةُ هذا الإطلاقِ في كونهِ مثابرةً أمريكيةً للهيمنةِ على الفضاءِ الخارجي