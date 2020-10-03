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مهمة خاصة - فصائل تركية تثور على النساء

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ارتكبت الفصائل السورية، الموالية لتركيا، جرائم اغتصاب وتحرَش جنسي وتعذيب للنساء الكرديات في منطقة عفرين السورية، إضافة إلى عمليات تهجير ممنهجة لأهلها تحت تهديد السلاح. في جحيم المعارك تعرضن للاغتصاب، وتحت فوهات البنادق أجبرن على الزواج. جدران السجون سجلت وقائع التعذيب المروّعة.
فريق مهمة خاصة يكشف فصول انتهاكات الفصائل السورية ضد النساء الكرديات عبر شهادات ومقابلات حصرية للعربية.

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