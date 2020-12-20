مهمة خاصة مهمة خاصة | مخالب تركية شمال قبرص

برنامج استقصائي أسبوعي مدّته 30 دقيقة يعدّ تقاريره مندوبون متخصّصون في قناة "العربية" أو مراسلو المحطة في الخارج أو صحافيّون مستقلّون. القصّة المبنية على تحقيق ميداني هي المحور، والمواضيع تتنوّع ما بين الجريمة الفردية أو المنظّمة أو الفساد أو الإدمان أو المخاطر الصحّية والبيئية أو الأمراض الذهنية أو الانتحار أو التمييز أو اللجوء السياسي والنزوح والمفقودين أو جرائم الإنترنت وغيرها. التحقيقات تستهدف كشف الحقائق المتعلّقة بالمواضيع الغامضة وتوضيحها لمشاهدي القناة، والمعالجة تُبنى بأسلوب مشوّق يصحبهم في كل خطوة من خطوات التقرير.