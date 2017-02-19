"بيوت العطلات" أداة استثمارية جديدة تخطف الأنظار في دبي

قال المدير التنفيذي لشركة هوم تاون لإدارة الاستثمار، وليد شهابي إن شقق العطلات أو الشقق السياحية تعتبر أداة استثمارية جديدة في دبي تخطف الأنظار، على الرغم من أن السوق لا تزال في بدايتها.

وأضاف شهابي، أنه ومنذ العام 2015، بدأت إمارة دبي بإصدار ترخيص للقطاع الجديد نسبيا وهو بيوت العطلات وهي عبارة عن شقة خاصة مملوكة فردياً حيث يستطيع صاحبها بعد الحصول على الترخيص إدارتها بشكل خاص وتأجيرها.

وحول قيمة الترخيص المطلوب من حكومة دبي قال شهابي "قيمته 1500 درهم فقط سنويا، بالإضافة إلى 350 درهم عن كل شقة".

وقد أسست هوم تاون لإدارة الاستثمار شركة استثمار متخصصة، بحسب شهابي للاستثمار في هذا القطاع بناء على الحصول على هذا الترخيص.

وأوضح شهابي أن هناك شركات مرخصة في دبي لإدارة هذه العقارات لتنفيذ مستويات السلامة والأمانة والتصنيف، ويستطيع الشخص نفسه مالك الوحدة ترخيص العقار بنفسه.

ولفت إلى أن دائرة السياحة في دبي تود التأكد من حصول العميل على الخدمة المطلوبة، وأن تكون الشركات المرخصة لديها الخبرة الكافية للقيام بهذه المهمة، مشيرا إلى أن عدد الشقق المرخصة في دبي حتى الآن بين 2000 و3000 وحدة، وهي مرشحة للزيادة.

وعن مدى جاذبية هذه الشقق أو البيوت مقارنة مع الشقق الفندقية ذات الـ3 أو 4 نجوم، قال شهابي "لا تستطيع أن تقارن هذه الشقق مع الفنادق، ولكن يبقى هذا الخيار موجودا لخدمة فئات معينة، وهي مسعرة بسعر الـ4 و5 نجوم، ولكن هذه الشقق لديها من المرونة الكافية بما هو غير متاح للفنادق، حيث تستطيع أن تحجز الوحدة وتفرشها وتحصل على الترخيص خلال أسبوع واحد وهذا غير متوفر في الفنادق، كما أن متوسط البقاء في الفنادق 3 ليال، فيما المتوسط في الشقق 8 ليالي.

وقال "كما أن شقق أو بيوت العطلات بإمكانها التأقلم مع ظروف السوق بشكل أكبر من الفنادق، وهي توفر خيارات أخرى أمام السياح في دبي، حيث يستطيع السائح القادم في رحلة عمل لثلاثة أيام أن يصطحب عائلته ويبقى في دبي 7 أيام بنفس التكلفة عبر النزول في هذه الشقق".