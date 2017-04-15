طيران أليطاليا تتوصل لاتفاق يحميها من الإفلاس

توصلت #شركة_الطيران_الإيطالية أليطاليا أمس إلى اتفـاق مع نقابـات العمال يمهد الطريق أمام إعادة هيكلة رأسمال الشركة، بانتظار موافقة العاملين فيها على الصفقة، في خطوة أخيرة للحيلولة دون إفلاس الشركة.

ويأتي الاتفاق بعد إصرار شركة #الاتحاد_للطيران الإماراتية، التي تملك 49% من أسهم أليطاليا، على إعادة هيكلة الشركة التي لم تحقق أي أرباح منذ عام 2002.

وهذه هي ثالث مرة تقف فيها الشركة على حافة #الإفلاس منذ عام 2007.

وكشفت دراسة أجرتها مؤسسة ميديابانكا المصرفية أن استمرار عمل أليطاليا كلف دافعي الضرائب الإيطاليين نحو 7.4 مليار يورو خلال الفترة من 1974 حتى 2014.

وفي إطار الاتفاق الذي تم التوصل إليه بوساطة من #الحكومة_الإيطالية، وافقت النقابات على تخفيض رواتب الموظفين بنسبة 8% في المتوسط، وتسريح 980 شخصا من إجمالي قوة العمل في الشركة والتي تبلغ 12500 شخص.

وكانت أليطاليا تقترح في الأساس خفض الرواتب بنسبة 30% وتسريح قرابة 2000 موظف. ومن المقرر عرض شروط الاتفاق على العاملين في الشركة خلال استفتاء مزمع الأسبوع المقبل.