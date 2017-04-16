بلومبرغ: مطار دبي خامس مطارات الشحن في العالم

حل مطار دبي الدولي في المركز الخامس في تصنيف أكبر 50 مطاراً في العالم من حيث الشحن الطني الصادر عن مجلس الطيران العالمي لأحدث شهور العام ونشرته "بلومبرغ".

وسجل مطار دبي شحن ما يزيد على 192.70 طناً في شهر فبراير 2017 متفوقاً على مطارات مثل باريس (143.42 طناً)، ولندن –هيثرو (126.81 طناً)، ونيويورك (87.87 طناً) ولوكسمبورغ (59.02 طناً). وحل مطار الدوحة في المركز 11 بـ 151.20 طناً، بحسب ما ورد في صحيفة "البيان".

أما مطار أبوظبي فحل في المركز 30 بـ 60.70 طناً. وكانت المراكز الأربعة الأولى من نصيب مطار ممفيس ( 331.32 طناً) وهونغ كونغ (294.00 طناً)، وبودونغ ( 228.18 طناً)، وانشيون (199.34 طناً).

ازدهار مستمر

ومن جهة أخرى، قال تقرير نشره موقع "اتلانتيس النخلة" إن دبي مدينة تحولت فيها الرؤية إلى واقع، فهي تمر بمرحلة تطور ونمو وازدهار مستمرة. في وقت يتوقع أن تغدو فيه ثالث أكثر الوجهات السياحية شعبية في العالم في 2017.

وأضاف الموقع أن دبي تزخر فعليا ببعض من أعظم أماكن الجذب السياحي في العالم، فهي تحتضن برج خليفة أعلى مبنى في العالم على ارتفاع 828 متراً.

أما نخلة الجميرا فهي أعجوبة هندسية على صورة نخلة تتفرع عنها 16 سعفة، تحتضن بعضاً من أفضل فنادق العالم.

ولا تعول دبي على إنجازات الماضي، فهي تضيف في كل عام تحفة عمرانية جديدة، وكل تطور تصنعه المدينة يجعل زيارتها أكثر متعة. وهي تواصل النمو من خلال بعض من أفضل فنادق، ومراكز التسوق، والمطاعم ومتنزهات الترفيه في العالم.

أحدث أماكن الجذب في العالم

من المقرر افتتاح حديقة سفاري دبي في خريف 2017. وستضم هذه الحديقة 10 آلاف حيوان، وتمتد على مساحة 199 هكتاراً. وقد زودت غرف خاصة بأجهزة التكييف والترطيب للمحافظة على برودة الحيوانات. ومن المتوقع أيضاً افتتاح متحف مدام توسو في دبي في المستقبل القريب، ويضم عدداً من الشخصيات الشهيرة.

مراكز تسوق

وتشتهر دبي بفرص التسوق الرائعة، حيث يحتضن مول دبي مهرجان التسوق الشهير الذي يقام بين شهري يناير وفبراير من كل عام. ويعد المول الأكبر في العالم، حيث يجذب قرابة 65 مليون زائر سنوياً.

ومن مشاهد التسوق الجديدة "أفينيو البوابة" الواقع في قلب منطقة المركز المالي. وسيضم المركز مناطق ترفيه وتجزئة ومناطق فنية وثقافية.