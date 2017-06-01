تشييد مرافق لبناء طائرات "إيرباص" و"بوينغ" في الرياض

كشف مسؤول سعودي عن خطط مفصلة لإنشاء مرافق في مطار الملك خالد الدولي بالرياض في السنوات القليلة المقبلة، يمكن أن يتم فيها بناء طائرات مثل "آيرباص 380" و"بوينغ 777".

وأشار رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، الأمير تركي بن سعود، إلى أن هذا الالتزام يؤكد توجه المملكة إلى إنشاء صناعة فضاء وطيران من خلال الدخول في شراكات رئيسة تحقق توجهاتها وخططها المستقبلية، بحسب ما ورد في صيحفة "الحياة".

وسلط الأمير تركي الضوء على بعض الشراكات القائمة والتي ستثمر عن نتائج معززة للاقتصاد الوطني، ومنها تعاون السعودية مع شركة تصنيع وخدمات الطائرات الأوكرانية "أنتونوف"، مشيراً إلى أن المملكة تعاونت مع الشركة لتصميم الطائرة طراز AN-132، وهي طائرة نقل متعددة الأغراض بدأت اختبار الرحلات الجوية في ديسمبر الماضي.

وأكد أن التقنية الخاصة بالطائرة مملوكة بصورة مشتركة للمملكة والشركة، وتتم عملية تصنيعها في السعودية.

وتوقع أن تحلق هذه الطائرة، التي تُستخدم للشحن ويمكنها أن تستوعب 90 راكباً، في سماء المملكة في مارس المقبل.

ولفت إلى أن العمل جارٍ على قدم وساق على مجموعة متنوعة من البحوث والتطوير، والتي تمتد من علم الجينوم والطاقة المتجددة إلى الصناعات ذات القيمة المضافة وتكنولوجيا النانو.

وقال: "إن قرار حفز ودفع الإنتاج المحلي سيساعد المملكة في التحرك نحو هدفها المتمثل بزيادة المحتوى المحلي بنسبة 70% على الأقل بحلول عام 2030".

وأشار إلى أن دفع وتعزيز الابتكار تطلب من المملكة توظيف ثروتها من الموارد البشرية بما يحقق رؤية المملكة 2030.

وأضاف "إن الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات الأكاديمية والجهات الفاعلة في الصناعة ضمن القطاع الخاص، كانت محوراً بالغ الأهمية في خطط المملكة للانتقال بالبحث والتطوير إلى مرحلة التصنيع والإنتاج"، مؤكداً التعاون مع المؤسسات البحثية الرائدة على مستوى العالم والتي ستتيح الانتقال من الابتكار إلى التسويق التجاري.