القطرية تلغي شراء 4 طائرات من "إيرباص"

قال مصدران مطلعان، اليوم الخميس، إن الخطوط الجوية القطرية ألغت طلبيات لشراء أربع طائرات إيرباص من طراز ‭‭A350-900‬‬ بسبب تأخر التسليمات في الوقت الذي تحاول ايرباص فيه معالجة مشاكل مع الموردين، بحسب رويترز.

وتعاني الخطوط القطرية من مقاطعة 4 دول (السعودية والإمارات والبحرين ومصر)، تسببت في إرباك خطط الشركة ورحلاتها بعد غلق المجال الجوي بوجهها واضطرارها إلى خطوط رحلات أطول لتجنب المجال المغلق.

ولم يصدر تعليق فوري عن الخطوط القطرية أو ايرباص بشأن الإلغاء الذي أوردته بلومبرغ نيوز في وقت سابق.

كانت الخطوط القطرية أول مشتر لطراز الطائرة عريضة البدن الأحدث من الصانع الأوروبي، وبلغ إجمالي طلبياتها منه 80 طائرة.

يأتي الإلغاء عقب تأخيرات ومشاكل تتعلق بالجودة في تجهيزات المقصورة للطائرة ‭‭A350‬‬ ويتزامن مع دخول أزمة قيام دول خليجية بغلق المجال الجوي في وجه الطائرات القطرية شهرها الثاني.

وكان أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي للخطوط القطرية قال في وقت سابق، إن أي تأخيرات في تسليم طائرات ايرباص طويلة المدى سببها شركة صناعة الطائرات الأوروبية.

وأبلغ مؤتمرا صحافيا في دبلن "نطلب من ايرباص أن تنفذ التسليم بسرعة أكبر. التأخير من ايرباص".

ورفض متحدث التعقيب على تصريحات الباكر عندما سئل عن الإلغاء. لكن بعض المحللين يقولون إن الأزمة السياسية ربما تعطي شركة الطيران القطرية مبررا إضافيا لإبطاء التسليمات.

كان الباكر قال أثناء معرض باريس الجوي الشهر الماضي، إن الأزمة لن توقف نمو الخطوط القطرية ولا خطط تسلم الطائرات الجديدة، مضيفا أن الشركة تتوقع عودة الطلب.