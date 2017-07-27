توماس كوك تستأنف رحلاتها لتونس بعد تخفيف حظر السفر

قال بيتر فانكهاوزر الرئيس التنفيذي لتوماس كوك للسياحة اليوم الخميس إن الشركة ستستأنف رحلات العطلة إلى تونس، بعدما خففت بريطانيا حظر السفر إلى هناك.

وقالت بريطانيا أمس الأربعاء إنها رفعت التحذير من السفر إلى معظم أنحاء تونس، الذي كانت فرضته بعد هجوم مسلح في منتجع تونسي في يونيو حزيران عام 2015.

وقال فانكهاوزر إن القرار كان غير متوقع، وإنه إيجابي لتونس ولقطاع السياحة.

وقال للصحافيين "توصلت وزارة الخارجية لنتيجة مفادها أن السفر آمن مجددا. ليس لدينا أي برنامج للشتاء لذلك نعد عرضا جيدا للغاية لتونس وسيستغرق هذا بعض الوقت".

وأضاف "أعتقد أننا سنبدأ خلال موسم الشتاء أو الأرجح بحلول الربيع.

وقال أيضا إن السفر إلى تركيا لم يتأثر بزيادة التوتر مع ألمانيا، مضيفا أن الأولى لا تزال مكان جذب على الرغم من تحذير الحكومة الألمانية لمواطنيها بتوخي الحذر عند السفر إلى هناك.