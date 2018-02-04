مصر.. تفاصيل خطة "السياحة" لجذب 20 مليون سائح بـ2020

وضعت وزارة السياحة المصرية خطة لعام 2020 تسعى فيها لتحقيق 20 مليون سائح بإيرادات تصل إلى 26 مليار دولار.

الدراسة كانت قد أعدت في فترة الوزير الأسبق خالد رامي، واستمر الوزراء المتتاليون يسيرون على نفس نهج هذه الاستراتيجية والتي من المنتظر عرضها على رانيا المشاط، وزيرة السياحة، بحسب صحيفة "الدستور" المصرية.

وتهدف الخطة إلى مخاطبة شرائح جديدة وطرح منتجات غير تقليدية والتوجه نحو الأسواق الواعدة سياحيًا، بالإضافة إلى التركيز على الطابع التاريخي الثقافي الفريد للمنتج السياحي المصري، ووضع خطة طويلة المدى للارتقاء بصورة وسمعة بعض المدن، مثل، الأقصر وأسوان والقاهرة، وتخصيص ما يقرب من 25% من ميزانية التسويق؛ لدعم حركة السياحة الثقافية.

كما تهدف إلى زيادة الدعاية للمناطق السياحية الشاطئية (طابا، مرسى علم، الساحل الشمالي)، وزيادة نصيب مصر من زيارة الفئات غير النمطية (سياحة استشفائية – MICE – سياحة دينية)، وطرح مصر كمقصد سياحي مناسب جدًا للعائلات، والتي تصل نسبة البرامج العائلية ما يقرب من 30% بحركة السياحة العالمية، وأيضًا سياحة الشباب.