رحلة إلى جافا الإندونيسية .. أرض البراكين

تعد أرض جزيرة جافا الاندونيسية من أكثر الأماكن تعرضا لانفجار البراكين والهزات الأرضية في هذا البلد..ما دفع بالسلطات لتشييد متحف يروي في ممراته جيولوجية أندونيسيا والحيوانات التي انقرضت فيها نتيجة لتلك التقلبات الأرضية.

الزميل ليث بزاري وضمن جولته السياحية حول العالم توقف في جزيرة جافا الاندونيسية وأعد التقرير التالي

