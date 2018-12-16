السياحة عبر العربية: ممشى المشاهير في هوليوود آخر تحديث: الأحد 7 ربيع الثاني 1440 هـ - 16 ديسمبر 2018 KSA 14:45 - GMT 11:45 تارخ النشر: الأحد 7 ربيع الثاني 1440 هـ - 16 ديسمبر 2018 KSA 14:44 - GMT 11:44 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك السياحة عبر العربية: ممشى المشاهير في هوليوود PDF اطبع إقرأ أيضاً السياحة عبر العربية في لوس انجلس مع ليث بزاري 11:38 GMT إقرأ أيضاً السياحة عبر العربية | جولة على شاطئ فينيس في لوس أنجلوس 07:04 GMT