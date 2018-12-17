السياحة عبر العربية | جولة على شاطئ فينيس في لوس أنجلوس آخر تحديث: الاثنين 8 ربيع الثاني 1440 هـ - 17 ديسمبر 2018 KSA 10:04 - GMT 07:04 تارخ النشر: الاثنين 8 ربيع الثاني 1440 هـ - 17 ديسمبر 2018 KSA 08:12 - GMT 05:12 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك السياحة عبر العربية | جولة على شاطئ فينيس في لوس أنجلوس PDF اطبع إقرأ أيضاً السياحة عبر العربية: ممشى المشاهير في هوليوود 11:45 GMT إقرأ أيضاً السياحة عبر العربية | بالم سبرينغز مقصد نجوم هوليوود 06:51 GMT