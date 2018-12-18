السياحة عبر العربية | بالم سبرينغز مقصد نجوم هوليوود آخر تحديث: الثلاثاء 9 ربيع الثاني 1440 هـ - 18 ديسمبر 2018 KSA 09:51 - GMT 06:51 تارخ النشر: الثلاثاء 9 ربيع الثاني 1440 هـ - 18 ديسمبر 2018 KSA 08:13 - GMT 05:13 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك السياحة عبر العربية | بالم سبرينغز مقصد نجوم هوليوود PDF اطبع إقرأ أيضاً السياحة عبر العربية | جولة على شاطئ فينيس في لوس أنجلوس 07:04 GMT إقرأ أيضاً جولة في حديقة غريفيث بارك التي تعد من أكبر حدائق أميركا 07:11 GMT