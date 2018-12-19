جولة في حديقة غريفيث بارك التي تعد من أكبر حدائق أميركا آخر تحديث: الأربعاء 10 ربيع الثاني 1440 هـ - 19 ديسمبر 2018 KSA 10:11 - GMT 07:11 تارخ النشر: الأربعاء 10 ربيع الثاني 1440 هـ - 19 ديسمبر 2018 KSA 08:06 - GMT 05:06 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك جولة في حديقة غريفيث بارك التي تعد من أكبر حدائق أميركا PDF اطبع إقرأ أيضاً السياحة عبر العربية | بالم سبرينغز مقصد نجوم هوليوود 06:51 GMT إقرأ أيضاً السمك الأميركي المخطط أشهر أطباق كاليفورنيا 07:01 GMT