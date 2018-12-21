السياحة عبر العربية في نيويورك مع ليث بزاري آخر تحديث: الجمعة 12 ربيع الثاني 1440 هـ - 21 ديسمبر 2018 KSA 18:58 - GMT 15:58 تارخ النشر: الجمعة 12 ربيع الثاني 1440 هـ - 21 ديسمبر 2018 KSA 18:57 - GMT 15:57 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك السياحة عبر العربية في نيويورك مع ليث بزاري PDF اطبع إقرأ أيضاً السمك الأميركي المخطط أشهر أطباق كاليفورنيا 07:01 GMT إقرأ أيضاً السياحة عبر العربية | ملايين الزوار لسنترال بارك نيويورك 11:47 GMT