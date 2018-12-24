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السياحة عبر العربية | ملايين الزوار لسنترال بارك نيويورك

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يعد متنزه سنترال بارك في نيويورك المتنفس البيئي لهذه المدينة إذ يقع وسط منهاتن ويمتد على مساحةٍ لا بأس بها بين ناطحات السحاب ... الزميل ليث بزاري وضمن جولته السياحية حول العالم يعرفنا على هذا المنتزه المعروف ببحيراته ومساحاته الخضراء الشاسعة

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