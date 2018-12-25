#السياحة عبر العربية : ديناصورات في نيويورك آخر تحديث: الأربعاء 27 رمضان 1441 هـ - 20 مايو 2020 KSA 10:48 - GMT 07:48 تارخ النشر: الثلاثاء 16 ربيع الثاني 1440 هـ - 25 ديسمبر 2018 KSA 13:26 - GMT 10:26 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك #السياحة عبر العربية : ديناصورات في نيويورك PDF اطبع كلمات دالّة #السياحة إقرأ أيضاً السياحة عبر العربية | ملايين الزوار لسنترال بارك نيويورك 11:47 GMT إقرأ أيضاً #السياحة_عبر_العربية :عند تمثال الحرية 07:48 GMT