الواجة البحرية في سان فرانسيسكو من أهم الوجهات السياحية آخر تحديث: الأربعاء 2 جمادي الأول 1440 هـ - 09 يناير 2019 KSA 18:04 - GMT 15:04

تارخ النشر: الأربعاء 2 جمادي الأول 1440 هـ - 09 يناير 2019 KSA 13:52 - GMT 10:52

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser