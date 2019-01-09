الواجة البحرية في سان فرانسيسكو من أهم الوجهات السياحية آخر تحديث: الأربعاء 2 جمادي الأول 1440 هـ - 09 يناير 2019 KSA 18:04 - GMT 15:04 تارخ النشر: الأربعاء 2 جمادي الأول 1440 هـ - 09 يناير 2019 KSA 13:52 - GMT 10:52 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك الواجة البحرية في سان فرانسيسكو من أهم الوجهات السياحية PDF اطبع إقرأ أيضاً سجن الكاتراز في سان فرانسيسكو 13:44 GMT إقرأ أيضاً السياحة عبر العربية | الأطباق المكسيكية في سان فرانسيسكو 14:55 GMT