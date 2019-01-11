السياحة عبر العربية في سياتل مع ليث بزاري آخر تحديث: الجمعة 4 جمادي الأول 1440 هـ - 11 يناير 2019 KSA 11:23 - GMT 08:23 تارخ النشر: الجمعة 4 جمادي الأول 1440 هـ - 11 يناير 2019 KSA 08:38 - GMT 05:38 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك السياحة عبر العربية في سياتل مع ليث بزاري PDF اطبع إقرأ أيضاً السياحة عبر العربية | الأطباق المكسيكية في سان فرانسيسكو 14:55 GMT إقرأ أيضاً السياحة عبر العربية | جولة حول الواجهة البحرية لمدينة سياتل 06:28 GMT