السياحة عبر العربية | جولة حول الواجهة البحرية لمدينة سياتل آخر تحديث: الأحد 6 جمادي الأول 1440 هـ - 13 يناير 2019 KSA 09:28 - GMT 06:28 تارخ النشر: الأحد 6 جمادي الأول 1440 هـ - 13 يناير 2019 KSA 08:26 - GMT 05:26 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك السياحة عبر العربية | جولة حول الواجهة البحرية لمدينة سياتل PDF اطبع إقرأ أيضاً السياحة عبر العربية في سياتل مع ليث بزاري 08:23 GMT إقرأ أيضاً السياحة عبر العربية | ناطحات سحاب مدينة سياتل 20:36 GMT