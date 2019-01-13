السياحة عبر العربية | جولة حول الواجهة البحرية لمدينة سياتل آخر تحديث: الأحد 6 جمادي الأول 1440 هـ - 13 يناير 2019 KSA 09:28 - GMT 06:28

تارخ النشر: الأحد 6 جمادي الأول 1440 هـ - 13 يناير 2019 KSA 08:26 - GMT 05:26

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser