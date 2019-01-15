السياحة عبر العربية | ناطحات سحاب مدينة سياتل آخر تحديث: الثلاثاء 8 جمادي الأول 1440 هـ - 15 يناير 2019 KSA 23:36 - GMT 20:36 تارخ النشر: الاثنين 7 جمادي الأول 1440 هـ - 14 يناير 2019 KSA 22:26 - GMT 19:26 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك السياحة عبر العربية | ناطحات سحاب مدينة سياتل PDF اطبع إقرأ أيضاً السياحة عبر العربية | جولة حول الواجهة البحرية لمدينة سياتل 06:28 GMT إقرأ أيضاً الحي العالمي يقع شرق سياتل ويتميز بألوانه 06:46 GMT