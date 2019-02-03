البرازيل.. كوبا كابانا يعد أشهر شاطئ في العالم آخر تحديث: الأحد 27 جمادي الأول 1440 هـ - 03 فبراير 2019 KSA 10:08 - GMT 07:08

تارخ النشر: الأحد 27 جمادي الأول 1440 هـ - 03 فبراير 2019 KSA 08:43 - GMT 05:43

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