البرازيل.. كوبا كابانا يعد أشهر شاطئ في العالم آخر تحديث: الأحد 27 جمادي الأول 1440 هـ - 03 فبراير 2019 KSA 10:08 - GMT 07:08 تارخ النشر: الأحد 27 جمادي الأول 1440 هـ - 03 فبراير 2019 KSA 08:43 - GMT 05:43 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك البرازيل.. كوبا كابانا يعد أشهر شاطئ في العالم PDF اطبع إقرأ أيضاً السياحة عبر العربية في ريو دي جينيرو مع ليث بزاري 09:15 GMT إقرأ أيضاً البرازيل.. "كريستو ريدينتور" من عجائب الدنيا السبع الجديدة 07:57 GMT