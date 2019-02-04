البرازيل.. "كريستو ريدينتور" من عجائب الدنيا السبع الجديدة آخر تحديث: الاثنين 28 جمادي الأول 1440 هـ - 04 فبراير 2019 KSA 10:57 - GMT 07:57

تارخ النشر: الاثنين 28 جمادي الأول 1440 هـ - 04 فبراير 2019 KSA 08:26 - GMT 05:26

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