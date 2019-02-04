عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية برامج العربية السياحة عبر العربية

البرازيل.. "كريستو ريدينتور" من عجائب الدنيا السبع الجديدة

رابط مختصر
إقرأ أيضاً البرازيل.. كوبا كابانا يعد أشهر شاطئ في العالم البرازيل.. كوبا كابانا يعد أشهر شاطئ في العالم 07:08 GMT
إقرأ أيضاً ملعب ماراكانا في البرازيل احتضن مباريات كأس العالم ملعب ماراكانا في البرازيل احتضن مباريات كأس العالم 07:25 GMT

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر