البرازيل.. "كريستو ريدينتور" من عجائب الدنيا السبع الجديدة آخر تحديث: الاثنين 28 جمادي الأول 1440 هـ - 04 فبراير 2019 KSA 10:57 - GMT 07:57 تارخ النشر: الاثنين 28 جمادي الأول 1440 هـ - 04 فبراير 2019 KSA 08:26 - GMT 05:26 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك البرازيل.. "كريستو ريدينتور" من عجائب الدنيا السبع الجديدة PDF اطبع إقرأ أيضاً البرازيل.. كوبا كابانا يعد أشهر شاطئ في العالم 07:08 GMT إقرأ أيضاً ملعب ماراكانا في البرازيل احتضن مباريات كأس العالم 07:25 GMT