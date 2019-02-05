ملعب ماراكانا في البرازيل احتضن مباريات كأس العالم آخر تحديث: الثلاثاء 29 جمادي الأول 1440 هـ - 05 فبراير 2019 KSA 10:25 - GMT 07:25

تارخ النشر: الثلاثاء 29 جمادي الأول 1440 هـ - 05 فبراير 2019 KSA 08:24 - GMT 05:24

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