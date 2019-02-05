ملعب ماراكانا في البرازيل احتضن مباريات كأس العالم آخر تحديث: الثلاثاء 29 جمادي الأول 1440 هـ - 05 فبراير 2019 KSA 10:25 - GMT 07:25 تارخ النشر: الثلاثاء 29 جمادي الأول 1440 هـ - 05 فبراير 2019 KSA 08:24 - GMT 05:24 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك ملعب ماراكانا في البرازيل احتضن مباريات كأس العالم PDF اطبع إقرأ أيضاً البرازيل.. "كريستو ريدينتور" من عجائب الدنيا السبع الجديدة 07:57 GMT إقرأ أيضاً السياحة عبر العربية | حي الفنانين في ريو دي جينيرو 10:48 GMT