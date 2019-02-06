السياحة عبر العربية | حي الفنانين في ريو دي جينيرو آخر تحديث: الأربعاء 30 جمادي الأول 1440 هـ - 06 فبراير 2019 KSA 13:48 - GMT 10:48

تارخ النشر: الأربعاء 30 جمادي الأول 1440 هـ - 06 فبراير 2019 KSA 10:26 - GMT 07:26

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