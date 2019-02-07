جزيرة باكيتا تبعد ساعة إبحار عن ريو دي جانيرو آخر تحديث: الخميس 1 جمادي الثاني 1440 هـ - 07 فبراير 2019 KSA 13:15 - GMT 10:15 تارخ النشر: الخميس 1 جمادي الثاني 1440 هـ - 07 فبراير 2019 KSA 11:12 - GMT 08:12 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك جزيرة باكيتا تبعد ساعة إبحار عن ريو دي جانيرو PDF اطبع إقرأ أيضاً السياحة عبر العربية | حي الفنانين في ريو دي جينيرو 10:48 GMT إقرأ أيضاً السياحة عبر العربية في سلفادور دي باهيا مع ليث بزاري 10:32 GMT