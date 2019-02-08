السياحة عبر العربية في سلفادور دي باهيا مع ليث بزاري آخر تحديث: الجمعة 2 جمادي الثاني 1440 هـ - 08 فبراير 2019 KSA 13:32 - GMT 10:32 تارخ النشر: الجمعة 2 جمادي الثاني 1440 هـ - 08 فبراير 2019 KSA 12:51 - GMT 09:51 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك السياحة عبر العربية في سلفادور دي باهيا مع ليث بزاري PDF اطبع إقرأ أيضاً جزيرة باكيتا تبعد ساعة إبحار عن ريو دي جانيرو 10:15 GMT إقرأ أيضاً ثمرة جوز الهند تستخدم بكثرة في المطبخ البرازيلي 09:33 GMT