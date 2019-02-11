ثمرة جوز الهند تستخدم بكثرة في المطبخ البرازيلي آخر تحديث: الاثنين 5 جمادي الثاني 1440 هـ - 11 فبراير 2019 KSA 12:33 - GMT 09:33 تارخ النشر: الاثنين 5 جمادي الثاني 1440 هـ - 11 فبراير 2019 KSA 11:04 - GMT 08:04 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك ثمرة جوز الهند تستخدم بكثرة في المطبخ البرازيلي PDF اطبع إقرأ أيضاً السياحة عبر العربية في سلفادور دي باهيا مع ليث بزاري 10:32 GMT إقرأ أيضاً مدينة سلفادور أنشئت فوق سلسلة من التلال 06:53 GMT