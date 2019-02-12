مدينة سلفادور أنشئت فوق سلسلة من التلال آخر تحديث: الثلاثاء 6 جمادي الثاني 1440 هـ - 12 فبراير 2019 KSA 09:53 - GMT 06:53 تارخ النشر: الثلاثاء 6 جمادي الثاني 1440 هـ - 12 فبراير 2019 KSA 08:34 - GMT 05:34 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك مدينة سلفادور أنشئت فوق سلسلة من التلال PDF اطبع إقرأ أيضاً ثمرة جوز الهند تستخدم بكثرة في المطبخ البرازيلي 09:33 GMT إقرأ أيضاً شاطئ سلفادور دي باهيا يشتهر بصفاء مياهه وكثرة شعبه المرجانية 06:17 GMT