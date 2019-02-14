شاطئ سلفادور دي باهيا يشتهر بصفاء مياهه وكثرة شعبه المرجانية آخر تحديث: الخميس 8 جمادي الثاني 1440 هـ - 14 فبراير 2019 KSA 09:17 - GMT 06:17 تارخ النشر: الخميس 8 جمادي الثاني 1440 هـ - 14 فبراير 2019 KSA 07:52 - GMT 04:52 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك شاطئ سلفادور دي باهيا يشتهر بصفاء مياهه وكثرة شعبه المرجانية PDF اطبع إقرأ أيضاً مدينة سلفادور أنشئت فوق سلسلة من التلال 06:53 GMT إقرأ أيضاً السياحة عبر العربية | في البيرو مع ليث بزاري 13:12 GMT