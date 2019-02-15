السياحة عبر العربية | في البيرو مع ليث بزاري آخر تحديث: الجمعة 9 جمادي الثاني 1440 هـ - 15 فبراير 2019 KSA 16:12 - GMT 13:12 تارخ النشر: الجمعة 9 جمادي الثاني 1440 هـ - 15 فبراير 2019 KSA 15:15 - GMT 12:15 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك السياحة عبر العربية | في البيرو مع ليث بزاري PDF اطبع إقرأ أيضاً شاطئ سلفادور دي باهيا يشتهر بصفاء مياهه وكثرة شعبه المرجانية 06:17 GMT إقرأ أيضاً شواطئ البيرو تقع على 2000 كم من سواحل المحيط الهادي 06:38 GMT