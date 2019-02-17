شواطئ البيرو تقع على 2000 كم من سواحل المحيط الهادي آخر تحديث: الأحد 11 جمادي الثاني 1440 هـ - 17 فبراير 2019 KSA 09:38 - GMT 06:38 تارخ النشر: الأحد 11 جمادي الثاني 1440 هـ - 17 فبراير 2019 KSA 08:53 - GMT 05:53 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك شواطئ البيرو تقع على 2000 كم من سواحل المحيط الهادي PDF اطبع إقرأ أيضاً السياحة عبر العربية | في البيرو مع ليث بزاري 13:12 GMT إقرأ أيضاً السياحة عبر العربية | تنتج أرض البيرو 3 آلاف نوع من البطاطا 06:55 GMT