شواطئ البيرو تقع على 2000 كم من سواحل المحيط الهادي آخر تحديث: الأحد 11 جمادي الثاني 1440 هـ - 17 فبراير 2019 KSA 09:38 - GMT 06:38

تارخ النشر: الأحد 11 جمادي الثاني 1440 هـ - 17 فبراير 2019 KSA 08:53 - GMT 05:53

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