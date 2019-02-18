السياحة عبر العربية | تنتج أرض البيرو 3 آلاف نوع من البطاطا آخر تحديث: الاثنين 12 جمادي الثاني 1440 هـ - 18 فبراير 2019 KSA 09:55 - GMT 06:55 تارخ النشر: الاثنين 12 جمادي الثاني 1440 هـ - 18 فبراير 2019 KSA 07:53 - GMT 04:53 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك السياحة عبر العربية | تنتج أرض البيرو 3 آلاف نوع من البطاطا PDF اطبع إقرأ أيضاً شواطئ البيرو تقع على 2000 كم من سواحل المحيط الهادي 06:38 GMT إقرأ أيضاً البيرو هي البقعة الأكثر احتواء للأشعة فوق البنفسجية 06:25 GMT