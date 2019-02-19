البيرو هي البقعة الأكثر احتواء للأشعة فوق البنفسجية آخر تحديث: الثلاثاء 13 جمادي الثاني 1440 هـ - 19 فبراير 2019 KSA 09:25 - GMT 06:25 تارخ النشر: الثلاثاء 13 جمادي الثاني 1440 هـ - 19 فبراير 2019 KSA 08:24 - GMT 05:24 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك البيرو هي البقعة الأكثر احتواء للأشعة فوق البنفسجية PDF اطبع إقرأ أيضاً السياحة عبر العربية | تنتج أرض البيرو 3 آلاف نوع من البطاطا 06:55 GMT إقرأ أيضاً نساء الأنكا في البيرو يشتهرن بحياكة صوف اللاما 10:26 GMT